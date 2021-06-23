«Там что-то движется!»: на Венере обнаружили неожиданный планетарный объект 23.06.2021, 9:14

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Открытие совершили планетологи из США.

Ученые только что нашли доказательства того, что кора Венеры может иметь тектонические блоки, которые трутся друг о друга, как блоки льда.

Это не совсем похоже на тектонику плит Земли, но открытие действительно предполагает, что кора планеты не является одной глобально непрерывной литосферой, подчеркнули исследователи из США, пишет nv.ua.

Это не только дает представление о Венере — это может помочь нам лучше понять эволюцию и динамику тектоники на ранней Земле.

«Мы определили ранее нераспознанный образец тектонической деформации на Венере, который вызывается внутренним движением, как и на Земле», — сказал планетолог Пол Бирн из Университета штата Северная Каролина.

«Хотя это и отличается от тектоники, которую мы в настоящее время наблюдаем на Земле, это все же свидетельство внутреннего движения, которое проявляется на поверхности планеты», — добавил ученый.

Земля действительно является уникальной в Солнечной системе во многих отношениях. Одним из таких проявлений является система тектоники плит — сдвигающиеся чешуйки коры, которые измельчают друг друга и перекрываются (субдуцируют), перемещаясь по горячему расплавленному внутреннему слою планеты.

Мы не видим такой активности на Меркурии, Марсе или Луне. И мы не видим этого на Венере — что странно, учитывая схожие размеры и геологический состав Венеры и Земли.

Две планеты пошли совершенно разными эволюционными путями, несмотря на их сходство, и причины этого не очень хорошо изучены. Если мы сможем понять, как и почему Земля и Венера превратились, соответственно, в пышный, процветающий океанский мир и раскаленную пустыню, мы сможем лучше понять подобные экзопланеты в нашей галактике.

Бирн и его команда наносили на карту поверхность Венеры, используя радиолокационные изображения, сделанные зондом NASA Magellan в 1990-х годах. Они заметили, что в низинах некоторые особенности, кажется, предполагают крупномасштабное движение — касательные напряжения и деформации от взаимодействий больших блоков коры.

Чтобы выяснить, действительно ли то, что они видели, было тем, о чем они думали, команда провела моделирование. Они обнаружили, что конвективный поток под корой Венеры может дать наблюдаемые особенности, если кора будет разбита на куски, а не на плиты.

«Тектоника плит на Земле обусловлена конвекцией в мантии. Мантия горячая или холодная в разных местах, она движется, и часть этого движения передается на поверхность Земли в форме движения плит», — объяснил Бирн.

«Вариация на эту тему, кажется, есть и на Венере. Это не тектоника плит, как на Земле — здесь не создаются огромные горные хребты или гигантские системы субдукции — но это свидетельство деформации из-за внутренней мантии», — подчеркнул ученый.

Недавние данные также свидетельствуют о том, что Венера все еще может быть вулканически активной. Исследование, опубликованное в прошлом году, обнаружило, что вулканические проявления были на поверхности планеты сравнительно недавно. Мы также знаем, что большая часть планеты подверглась вулканическому воздействию за последний миллиард лет.

Чтобы воспроизвести особенности, наблюдаемые командой Бирна, тектонические колебания должны были произойти после восстановления поверхности. Это говорит о том, что эта деятельность не только относительно недавняя, но и может продолжаться.

Будущие наблюдения NASA и Европейского космического агентства в рамках предстоящих миссий Венеры расскажут нам больше об этом захватывающем открытии.

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