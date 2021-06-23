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Правительство США «конфисковало» домены десятков иранских сайтов

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  • 23.06.2021, 9:16
Правительство США «конфисковало» домены десятков иранских сайтов

Эти ресурсы использовались в нарушение американских санкций.

Министерство юстиции США конфисковало домены более 30 связанных с Ираном новостных сайтов, которые оно обвинило в распространении дезинформации, сообщает «Голос Америки».

«Сегодня, на основании судебных постановлений, США конфисковали 33 сайта, используемых иранским Союзом исламского радио и телевидения, и три сайта, управляемых «Катаиб Хизбалла», в нарушение санкций США», – говорится в заявлении Минюста.

Иранские СМИ подтвердили, что несколько новостных сайтов, связанных с государством, судя по всему, были «конфискованы» правительством США без каких-либо четких причин или объяснений.

В число сайтов, внезапно отключенных от сети, вошли англоязычное государственное телевидение Press TV, арабский канал «Аль-Алам» и спутниковый новостной канал йеменских повстанцев хути «Аль-Масирах».

При попытке зайти на эти сайты появляется сообщение, что конфискация произведена «на основании выданных ордеров».

Сообщение сопровождается печатями ФБР и Бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли.

«Аль-Масирх» выпустил заявление, в котором признал конфискацию, отметив, что канал продолжит выполнять свою миссию, чтобы «любыми средствами противостоять американским и израильским актам пиратства против нашей страны».

Конфискация доменов произошла через несколько дней после избрания известного критика Запада Эбрахима Раиси новым президентом Ирана.

В октябре США конфисковали 92 доменных имени, заявив, что они «незаконно использовались Корпусом стражей исламской революции «для распространения дезинформации».

Домены, связанные с поддерживаемыми Ираном группировками в Ираке и ливанской «Хезболлой», также были заморожены, сообщило Agence France-Presse.

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