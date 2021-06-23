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Неожиданные последствия санкций: чего еще может лишиться Михаил Гуцериев?

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  • 23.06.2021, 9:38
  • 1,306
Неожиданные последствия санкций: чего еще может лишиться Михаил Гуцериев?
Михаил Гуцериев
Фото: Коммерсант

Мнение экспертов в области интеллектуального права.

Председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев как поэт-песенник может столкнуться с проблемой выплаты роялти — отчислений за использование произведений его авторства — в странах ЕС, которые ввели против него санкции, считают эксперты в области интеллектуального права.

Песни на его тексты исполняют, в частности, Алла Пугачева, Григорий Лепс, Николай Басков. В числе песен, написанных на стихи Гуцериева, например, Love Story в исполнении Михаила Шуфутинского, «Горький вкус бузины» Любови Успенской, «Вишневые розы» Иосифа Кобзона. Всего Гуцериев написал стихи более чем для 300 песен, сообщает РБК.

В санкционные списки ЕС Гуцериев попал 21 июня 2021 года, поскольку он имеет бизнес-интересы в Беларуси и является давним другом Александра Лукашенко, объяснил Совет Европы.

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