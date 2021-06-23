Максим Винярский: Собираюсь жить долго 4 23.06.2021, 10:06

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Активист «Европейской Беларуси» передал важную информацию из Могилевской тюрьмы.

Сложная ситуация сложилась у политзаключенного, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского, сообщает «Радыё Рацыя».

Его сестра Елена Терешкова рассказала, что он сейчас поставлен на профилактический учет не только как склонен к экстремизму, но и как якобы склонен к суициду.

Вот цитата из письма: «Еще одно новшество: теперь я, как и мои товарищи, поставлен на профилактический учет не только как склонный к экстремизму, но и как якобы склонный к суициду. И по этому поводу я официально заявляю: не дождутся! Я собираюсь жить долго, чтобы не только своими глазами увидеть историческую справедливость — это, я знаю, не за горами. Нам всем хватит работы в свободном обществе, и вклад каждого будет уместен. Поэтому никакого суицида я не планирую, этот путь для меня неприемлем».

Активиста Максима Винярского задержали 22 января и обвинили в подготовке к участию в массовых беспорядках.

25 мая в Могилевском областном суде его осудили на 5 лет заключения.

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