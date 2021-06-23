закрыть
23 июня 2021, среда, 12:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Максим Винярский: Собираюсь жить долго

4
  • 23.06.2021, 10:06
  • 2,832
Максим Винярский: Собираюсь жить долго
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Активист «Европейской Беларуси» передал важную информацию из Могилевской тюрьмы.

Сложная ситуация сложилась у политзаключенного, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского, сообщает «Радыё Рацыя».

Его сестра Елена Терешкова рассказала, что он сейчас поставлен на профилактический учет не только как склонен к экстремизму, но и как якобы склонен к суициду.

Вот цитата из письма: «Еще одно новшество: теперь я, как и мои товарищи, поставлен на профилактический учет не только как склонный к экстремизму, но и как якобы склонный к суициду. И по этому поводу я официально заявляю: не дождутся! Я собираюсь жить долго, чтобы не только своими глазами увидеть историческую справедливость — это, я знаю, не за горами. Нам всем хватит работы в свободном обществе, и вклад каждого будет уместен. Поэтому никакого суицида я не планирую, этот путь для меня неприемлем».

Активиста Максима Винярского задержали 22 января и обвинили в подготовке к участию в массовых беспорядках.

25 мая в Могилевском областном суде его осудили на 5 лет заключения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин