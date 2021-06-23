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Бывший мэр Витебска, чьи сыновья участвовали в протестах, стал директором химчистки

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  • 23.06.2021, 10:20
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Бывший мэр Витебска, чьи сыновья участвовали в протестах, стал директором химчистки
Вадим Зарянкин
Фото: tut.by

Чиновник был назначен на новую должность 1 апреля.

Бывший председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин теперь занимает должность директора химчистки — ОАО «Объединение «Лотос», сообщают «Народные новости Витебска».

На сайте открытого акционерного общества директором теперь значится Зарянкин Вадим Владимирович. На этой должности он сменил 73-летнего Юрия Галыкина, который руководил объединением, подчиняющимся Главному управлению торговли и услуг Витебского облисполкома, еще с 2000 года.

2020 год при Галкине ОАО «Объединение «Лотос» завершило с чистой прибылью в 53 000 рублей. 24 000 рублей выплатили на дивиденды, еще 1000 рублей положили в инвестфонд.

Судя по записям в реестре, Вадим Зарянкин был назначен на новую должность 1 апреля 2021 года, т.е. спустя два месяца после ухода с поста мэра. По крайней мере, этим числом датируется уведомление о назначении (замене) руководителя ОАО «Объединение «Лотос».

Напомним, что Вадим Зарянкин руководил Витебском ровно год. После его ухода кресло мэра оставалось вакантным четыре с половиной месяца, недавно председателем Витебского горисполкома Лукашенко назначил Николая Орлова.

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