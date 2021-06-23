Разработан революционный способ лечения коронавируса 3 23.06.2021, 10:27

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Метод ученых из Университета Северной Каролины был успешно протестирован на приматах.

Наноловушки, изготовленные из сфероидных клеток легких (LSC) человека, способны нейтрализовать и выводить SARS-CoV-2 из организма, уменьшая повреждение тканей.

Революционный способ лечения, разработанный учеными из Университета Северной Каролины, был успешно протестирован на приматах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology (перевод — lenta.ru).

Известно, что коронавирус имеет S-белок (белок-«шип»), который связывается в рецептором АСЕ2 на поверхности человеческих клеток, обеспечивая тем самым проникновение вируса в них. АСЕ2 также экспрессируется сфероидными клетками легких человека, которые представляют собой смесь эпителиальных стволовых клеток легких и мезенхимальных клеток. Следовательно, LSC можно использовать в качестве «ловушек» или ложных мишеней, которые захватывают вирус, не давая инфекции распространиться по организму.

Ученые преобразовали отдельные LSC в нанопузырьки, состоящие из клеточной мембраны с находящимися на ее поверхности рецепторами АСЕ2 и другими мембранными белками. Исследователи сначала подтвердили, что коронавирусный S-белок действительно мог связываться с рецепторами ACE2, а потом создали вирусы, имитирующие SARS-CoV-2, для проверки эффективности наноловушек (англ. nanodecoys) на мышиной модели. Наночастицы, попавшие в организм ингаляционным методом, оставались в легких в течение 72 часов и ускоряли выведение вируса.

В финальной части исследования ученые испытали ингаляционную терапию на макаках. Наноловушки не только выводили вирус из организма, но снижали воспаление и образование фиброзных тканей в легких. Хотя токсичного действия отмечено не было, авторы подчеркивают, что понадобятся дополнительные исследования перед клиническими испытаниями на людях. В частности, нужно определить, как наноловушки выводятся из организма.

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