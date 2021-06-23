Сорванные крыши и затопленные улицы: по Польше прокатился мощный ураган 23.06.2021, 10:48

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Порывы ветра ломали деревья.

Вчера Польшу накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к подтоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья.

Об этом сообщает RMF24.

Начиная с полудня пожарные выезжали на вызовы более 2600 раз - больше 1300 раз в Великопольском воеводстве. В Малопольском воеводстве они получили более 500 заявок, в Мазовецком - более 300, а в Лодзинском воеводстве - 140. Работа пожарных заключалась в основном в откачке воды и удалении поваленных деревьев и веток.

Град прошел над центральной частью Малопольши. Только в Кракове сообщается о почти 350 вмешательствах пожарных. По данным Малопольской пожарной охраны, подавляющее большинство мероприятий, связанных с атмосферными событиями, касались столицы региона. Пострадавших в результате непогоды не было.

В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленые пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.

Буря также прошла над Мазовецким воеводством. Ветер сорвал четыре крыши и повредил 18.

Сильный ураган также прошел над Познанем во второй половине дня. Несколько часов в городе были большие трудности - водители стояли в пробках, потому что участки дороги были затоплены.

Из-за штормового фронта, проходившего над Польшей, без электроэнергии вечером было более 23 000 человек.

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