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Ученые сообщили о приближении к центру Солнечной системы «мега-кометы»

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  • 23.06.2021, 11:08
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Ученые сообщили о приближении к центру Солнечной системы «мега-кометы»

Орбита у небесного тела чрезвычайно длинная.

Ученые открыли огромную комету, которая приближается к центру Солнечной системы. Об этом сообщает Fox News (перевод — lenta.ru).

Космическое тело было обнаружено в рамках данных обзора темной энергии Dark Energy Survey, полученных в период с 2014 по 2018 год. Диаметр объекта, получившего обозначение 2014 UN271, может быть от 100 до 370 километров. Орбита «мега-кометы» чрезвычайно длинная — один оборот занимает около 600 тысяч лет.

По оценкам ученых, объект достигнет орбиты Сатурна уже через десять лет. Гражданский астроном Сэм Дин отметил, что по мере приближения к Солнцу у 2014 UN271 появятся кома и хвост. Однако, несмотря на то, что комета будет «впечатляюще яркой», увидеть ее без телескопа не получится.

Ранее астрономы предупредили о приближении к Земле астероида 441987 размером с две статуи Свободы. НАСА назвало объект «потенциально опасным». Скорость объекта составляет 13,4 километра в секунду или более 48 000 километров в час.

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