Урок Сербии державным чудакам

Урок Сербии державным чудакам3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 23.06.2021, 11:22
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Перехватил самолет? Так и разбирайся, Лукашенко.
Большой балканский друг России, исторический союзник, страна, с которой Москва дружит против НАТО – Сербия, запретила самолетам Беларуси приземляться и взлетать в своих аэропортах. Черногория, еще один исторический друг, тоже запретила.
Как понимаете, это ответ на действия Лукашенко против самолета Ryanair.
Почему так?
Потому что национальный интерес Сербии – стать частью Европы. Это важно с экономической точки зрения. Сербия с Европой тесно связана.
Следовать ради «братства» за творящим безобразия диктатором Сербии не хочется. Перехватил самолет? Так и разбирайся, Лукашенко, плати сам. При чем здесь мы? Кланяйся, извиняйся.
Это урок российской «дипломатии», которая «рогами вперед», не глядя, впряглась за Лукашенко. В чем здесь России? Быть заложником действий неуравновешенного диктатора? Платить по его счетам?
Пора перестать быть простоватыми чудаками.
Telegram-канал «СерпомПо»