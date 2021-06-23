закрыть
23 июня 2021, среда, 12:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Урок Сербии державным чудакам

3
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 23.06.2021, 11:22
  • 5,334
Урок Сербии державным чудакам
Фото: onliner.by

Перехватил самолет? Так и разбирайся, Лукашенко.

Большой балканский друг России, исторический союзник, страна, с которой Москва дружит против НАТО – Сербия, запретила самолетам Беларуси приземляться и взлетать в своих аэропортах. Черногория, еще один исторический друг, тоже запретила.

Как понимаете, это ответ на действия Лукашенко против самолета Ryanair.

Почему так?

Потому что национальный интерес Сербии – стать частью Европы. Это важно с экономической точки зрения. Сербия с Европой тесно связана.

Следовать ради «братства» за творящим безобразия диктатором Сербии не хочется. Перехватил самолет? Так и разбирайся, Лукашенко, плати сам. При чем здесь мы? Кланяйся, извиняйся.

Это урок российской «дипломатии», которая «рогами вперед», не глядя, впряглась за Лукашенко. В чем здесь России? Быть заложником действий неуравновешенного диктатора? Платить по его счетам?

Пора перестать быть простоватыми чудаками.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин