Урок Сербии державным чудакам 3 Telegram-канал «СерпомПо»

23.06.2021, 11:22

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Фото: onliner.by

Перехватил самолет? Так и разбирайся, Лукашенко.

Большой балканский друг России, исторический союзник, страна, с которой Москва дружит против НАТО – Сербия, запретила самолетам Беларуси приземляться и взлетать в своих аэропортах. Черногория, еще один исторический друг, тоже запретила.

Как понимаете, это ответ на действия Лукашенко против самолета Ryanair.

Почему так?

Потому что национальный интерес Сербии – стать частью Европы. Это важно с экономической точки зрения. Сербия с Европой тесно связана.

Следовать ради «братства» за творящим безобразия диктатором Сербии не хочется. Перехватил самолет? Так и разбирайся, Лукашенко, плати сам. При чем здесь мы? Кланяйся, извиняйся.

Это урок российской «дипломатии», которая «рогами вперед», не глядя, впряглась за Лукашенко. В чем здесь России? Быть заложником действий неуравновешенного диктатора? Платить по его счетам?

Пора перестать быть простоватыми чудаками.

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