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В белорусской промышленности образовались рекордные долги

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  • 23.06.2021, 11:29
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В белорусской промышленности образовались рекордные долги

Скорость роста задолженности — больше, чем за весь 2020 год.

Власти пересчитали размер долгов у флагманов белорусской промышленности. На отчетную дату чиновники увидели максимальные суммы, пишут banki24.by.

К 1 мая суммарная задолженность крупных и средних предприятий промышленности составила 94,8 млрд BYN. Данная величина является рекордной за всю историю измерений по принятой в стране методике.

С начала 2021 года суммарные долги в промышленности подскочили на 22,8%. Это больше, чем за весь 2020 год, когда рост составил +18,5%.

Ряд отраслей промышленности также показал максимальную задолженность за период замеров. Например, к таким относится горнодобывающая отрасль с размером долга на 1 мая в 3,616 млрд BYN. С начала 2021 года сумма обязательств у горнодобытчиков выросла на 11,9%. В минувшей пятилетке по этой отрасли отмечался кратный рост долга — в 5,8 раза.

Последний крупный скачок пришелся на 1 квартал 2020-го: тогда НПЗ испытывали проблемы с российским сырьем и на заводы шла белорусская нефть. Отчасти рост долга объясняется девальвацией белорусского рубля. В 2000–2010-е гг. предприятия активно брали валютные кредиты. Соответственно, обесценение «зайчика» автоматически ведет к укрупнению валютной задолженности в рублевом эквиваленте.

Долги пищепрома на отчетную дату составили 11,6 млрд BYN. Эта отрасль занимает второе место по размеру суммарного долга после энергетики. В энергетике задолженность тоже стала рекордной за все время и достигла 22,5 млрд BYN. По сравнению с 1 января состоялся скачок обязательств в 3,7 раза.

Ряд компаний в начале года поменяли основной вид деятельности, что отразилось на объеме долга. В топ-3 по сумме суммарных долгов вошли деревообработка и целлюлозники. На 1 мая их обязательства подросли к 10,9 млрд BYN. Значительный объем задолженности связан с проведенной в отрасли модернизацией.

У флагманов нефтепереработки обязательства достигли исторического максимума — 6,011 млрд BYN. С начала года они увеличились на 17,8%. Согласно официальным отчетам нефтепереработка не имеет собственных оборотных средств.

На 1 апреля величина этого показателя в отрасли составила минус 1,558 млрд BYN. По этой причине предприятия пополняют оборотку за счет заемных ресурсов и тем самым наращивают общую задолженность. В химической промышленности суммарные обязательства составили 6,497 млрд BYN (абсолютный рекорд за период замеров).

С начала 2021 года сумма задолженности химпрома выросла на 12%.

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