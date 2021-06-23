Мутацию коронавируса Delta Plus обнаружили уже в 10 странах 23.06.2021, 11:36

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Как он распространяется по планете?

У индийского штамма коронавируса, которому дали название Delta, обнаружили две мутации. Наибольшую обеспокоенность у медиков и ученых теперь вызывает вариант Delta Plus, который зафиксирован уже в 10 странах мира.

Так, на сегодня, случаи заражения им подтверждены в США, Канаде, Британии, Португалии, Польше, Швейцарии, России, Турции, Японии и Непале, пишет The Guardian. О том, есть ли его угроза для Украины – читайте далее в материале.

Что такое Delta Plus

По словам специалистов, это тот же вариант Delta с дополнительной мутацией под названием K417N. В общем же существует минимум две отдельные группы штамма, известные как Delta AY.1 (является наиболее распространенным) и Delta AY.2.

Когда Delta Plus выявили впервые, его неофициально описали как так называемый непальский вариант, поскольку он был диагностирован у 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Хотя возникла ли эта мутация изначально в Непале, неясно.

Общественное здравоохранение Британии рассматривает все три варианта (оригинальный Delta, впервые обнаруженный в Индии, а также Delta AY.1 и Delta AY.2 как вызывающие беспокойство мутации COVID-19. По словам ученых, они могут представлять больший риск, чем исходный вирус. Например, из-за более легкого распространения, частичной устойчивости к вакцинам или иммунитета от предыдущей инфекции.

По состоянию на 18 июня только в Британии было зафиксировано 36 подтвержденных и два вероятных случая инфекции Delta AY.1.

Действуют ли вакцины против Delta Plus

Подчеркивается, что мутация K417N наблюдается и в Beta-варианте COVID-19, впервые обнаруженном в Южной Африке. Она находится в спайковом белке вируса и, как считается, объясняет по крайней мере некоторые из причин, по которым этот штамм частично устойчив к вакцинам.

Эксперты уверяют, что на данный момент все препараты хорошо действуют против варианта Delta, особенно после двух прививок. В то же время органы здравоохранения разных стран немного обеспокоены новыми обнаруженными мутациями. Ведь теперь вновь предстоит выяснить, могут ли они повлиять на защиту вакцины или иммунитет, полученный от предыдущего заражения более старой формой вируса.

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