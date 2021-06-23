закрыть
23 июня 2021, среда, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В белорусских обменниках установлены новые курсы валют

  • 23.06.2021, 11:43
  • 4,292
В белорусских обменниках установлены новые курсы валют

За сколько можно купить доллар и евро в Минске?

После падения во вторник на торгах БВФБ всех основных иностранных валют банки, работающие на территории республики установили в своих обменниках новые курсы.

По данным select.by на 08:50, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,538, а купить по 2,54 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 3,06);

евро 3,022 / 3,029 (3,04);

100 российских рублей 3,464 / 3,475 (3,55).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин