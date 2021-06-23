Американские истребители впервые со времен Второй мировой войны вылетели с британского авианосца 23.06.2021, 11:51

Фото: Commander UK Carrier Strike Group / Twitter

Самолеты нанесли удары по позициям боевиков «Исламского государства».

Американские истребители F-35B совершили боевые вылеты с британского авианосца. HMS Queen Elizabeth. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании 22 июня, сообщает "Гордон".

Самолеты нанесли удары по позициям боевиков "Исламского государства" (ИГ) на Ближнем Востоке.

"Первые миссии HMS Queen Elizabeth против ИГ станут важным моментом в 50-летней жизни этого корабля. Это также знаменует новую фазу нашего развертывания. Мы оказали дипломатическое влияние от имени Великобритании посредством серии учений. Теперь мы готовы нанести тяжелый удар по общему врагу", – прокомментировал ход операции командующий авианосной ударной группой Соединенного Королевства Стив Мурхаус.

На борту британского авианосца находится 18 британских и американских самолетов F35B. Это многоцелевые истребители нового поколения, оснащенные современными датчиками, системами управления полетами и технологиями малозаметности, уточнило британское командование.

По информации CNN, истребители Корпуса морской пехоты США совершили боевые вылеты над Ближним Востоком впервые со времен Второй мировой войны. Командующий крылом палубной авиации Джеймс Блэкмор сказал, что в последний раз американские самолеты выполняли боевые вылеты с иностранного авианосца в 1943 год. Тогда они вылетели с британского авианосца HMS Victorious в южной части Тихого океана.

Associated Press написало, что британский авианосец взял на себя "львиную долю операций" против боевиков ИГ в Ираке. Полеты F-35В вызвали интерес боевой авиации РФ. Российское командование пытается следить за самолетом F-35, играя "в кошки-мышки" с британскими и американскими пилотами, заметило агентство.

Самолеты РФ несколько раз приближались к американским и британским истребителям на расстояние зрительного контакта, добавил Блэкмор.

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