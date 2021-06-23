Ученые рассказали, в какое время суток полезнее заниматься спортом
- 23.06.2021, 11:54
Исследование провели в Австралии.
Ученые из Австралии провели исследование, чтобы выяснить, тренировки в какое время суток являются наиболее полезными. Так, исследователи изучили метаболизм 24 мужчин в возрасте от 30 до 45 лет. Все подопытные до этого активно не занимались спортом, пишет cursorinfo.co.il.
Во время эксперимента подопытные были разделены на 3 группы: первые выполняли спортивные упражнения вечером, вторые утром, а третье вовсе обходились без таких занятий.
И вот, как оказалось, у вечерних тренировок есть гигантское преимущество перед утренними. Так, утром у людей снижены уровни глюкозы, инсулина и холестерина.
Несмотря на то, что тренировки и утром, и вечером – полезны, заниматься в вечернее время, как утверждают, продуктивнее. Особенно это касается людей с нарушенным метаболизмом, например, тех, которые страдают от диабета второго типа.