Ученые рассказали, в какое время суток полезнее заниматься спортом 23.06.2021, 11:54

Исследование провели в Австралии.

Ученые из Австралии провели исследование, чтобы выяснить, тренировки в какое время суток являются наиболее полезными. Так, исследователи изучили метаболизм 24 мужчин в возрасте от 30 до 45 лет. Все подопытные до этого активно не занимались спортом, пишет cursorinfo.co.il.

Во время эксперимента подопытные были разделены на 3 группы: первые выполняли спортивные упражнения вечером, вторые утром, а третье вовсе обходились без таких занятий.

И вот, как оказалось, у вечерних тренировок есть гигантское преимущество перед утренними. Так, утром у людей снижены уровни глюкозы, инсулина и холестерина.

Несмотря на то, что тренировки и утром, и вечером – полезны, заниматься в вечернее время, как утверждают, продуктивнее. Особенно это касается людей с нарушенным метаболизмом, например, тех, которые страдают от диабета второго типа.

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