Ошалел4
- Телеграм-канал «Минская семибоярщина»
- 23.06.2021, 12:00
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Политический нелюдь даже день скорби в Брестской крепости превратил в мерзопакостное шоу.
О совести Лукашенко речи давно не идет. Ее как таковой просто никогда не было, как и сострадания. Да и откуда этим основополагающим человеческим взяться у внука полицая и карателя.
Этот политический нелюдь даже день скорби в Брестской крепости-Герое превратил в очередное свое мерзопакостное шоу, напялив погоны генералиссимуса. Устроить пляску на костях погибших героев способен только в конец ошалевший субъект.
Телеграм-канал «Минская семибоярщина»