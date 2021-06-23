Ошалел 4 Телеграм-канал «Минская семибоярщина»

23.06.2021, 12:00

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Политический нелюдь даже день скорби в Брестской крепости превратил в мерзопакостное шоу.

О совести Лукашенко речи давно не идет. Ее как таковой просто никогда не было, как и сострадания. Да и откуда этим основополагающим человеческим взяться у внука полицая и карателя.

Этот политический нелюдь даже день скорби в Брестской крепости-Герое превратил в очередное свое мерзопакостное шоу, напялив погоны генералиссимуса. Устроить пляску на костях погибших героев способен только в конец ошалевший субъект.

Телеграм-канал «Минская семибоярщина»

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