В ПАСЕ начинаются дебаты по Беларуси

В ПАСЕ начинаются дебаты по Беларуси2
- 23.06.2021, 12:17
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Вопрос включили в повестку дня по срочной процедуре.
В Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начинаются дебаты по ситуации в Беларуси. Этот вопрос включили в повестку дня по срочной процедуре.
Россия выступала за то, чтобы отложить дебаты, cообщил участник дебатов, народный депутат Украины Алексей Гончаренко:
«Я неоднократно поднимал вопрос нарушения прав человека в Беларуси. А к докладу, который утвердили весной в ПАСЕ, были привлечены мои правки. В частности, я предлагал создать на базе Совета Европы постоянно действующий орган, который будет следить за ситуацией в Беларуси, а также отмечал, что экономическое, финансовое и политическое сотрудничество с Беларусью, должно зависеть от освобождения всех политзаключенных и прекращения репрессий.
Диктатор Лукашенко не прислушался к требованиям и за это время успел превратиться в террориста, похитив оппозиционера Романа Протасевича, силой заставив сесть самолет. Мы должны ужесточить давление на режим Лукашенко, чтобы лишить его возможности существования!
Среди флагов Совета Европы пока не хватает бело-красно-белого. Но придет время – и этот флаг появится на одном из флагштоков в Страсбурге. Жыве Беларусь!», — написал Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
21 июня в Страсбурге (Франция) началась летняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Сессия проходит с 21-го по 24 июня в гибридном формате: часть участников прибыла в Страсбург, а еще часть присоединилась по видеосвязи.