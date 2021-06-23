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В ПАСЕ начинаются дебаты по Беларуси

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  • 23.06.2021, 12:17
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В ПАСЕ начинаются дебаты по Беларуси

Вопрос включили в повестку дня по срочной процедуре.

В Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начинаются дебаты по ситуации в Беларуси. Этот вопрос включили в повестку дня по срочной процедуре.

Россия выступала за то, чтобы отложить дебаты, cообщил участник дебатов, народный депутат Украины Алексей Гончаренко:

«Я неоднократно поднимал вопрос нарушения прав человека в Беларуси. А к докладу, который утвердили весной в ПАСЕ, были привлечены мои правки. В частности, я предлагал создать на базе Совета Европы постоянно действующий орган, который будет следить за ситуацией в Беларуси, а также отмечал, что экономическое, финансовое и политическое сотрудничество с Беларусью, должно зависеть от освобождения всех политзаключенных и прекращения репрессий.

Диктатор Лукашенко не прислушался к требованиям и за это время успел превратиться в террориста, похитив оппозиционера Романа Протасевича, силой заставив сесть самолет. Мы должны ужесточить давление на режим Лукашенко, чтобы лишить его возможности существования!

Среди флагов Совета Европы пока не хватает бело-красно-белого. Но придет время – и этот флаг появится на одном из флагштоков в Страсбурге. Жыве Беларусь!», — написал Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

21 июня в Страсбурге (Франция) началась летняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Сессия проходит с 21-го по 24 июня в гибридном формате: часть участников прибыла в Страсбург, а еще часть присоединилась по видеосвязи.

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