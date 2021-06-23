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Турецкие компании извлекают выгоду из победы Азербайджана

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  • 23.06.2021, 12:31
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Турецкие компании извлекают выгоду из победы Азербайджана

Баку не скрывал своего намерения вознаградить дружественные страны контрактами по восстановлению Карабаха.

В ходе предстоящего на этой неделе визита в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совместит приятное с полезным, пишет американское издание Eurasianet (перевод — inosmi.ru).

16 июня Эрдоган планирует посетить футбольный матч Турция-Уэльс, который состоится в Баку, а затем отправится в Шушу — исторический город в Карабахе, который стал главным трофеем Азербайджана в прошлогодней войне с Арменией. «Дай бог, мы организуем еще один праздник в Шуше после Рамадана», — сказал Эрдоган в марте, впервые объявив о планируемой поездке, которая с тех пор неоднократно откладывалась.

Эта поездка станет первым визитом Эрдогана в Карабах после окончания прошлогодней войны, в которой турецкая поддержка была решающей для Азербайджана, отвоевавшего значительную часть территории, потерянной в первой армяно-азербайджанской войне в 1990-х годах.

Впрочем, «праздник» Эрдогана будет проходить на фоне стремительного расширения турецкого делового присутствия в Карабахе и на других территориях, контроль над которыми вернул себе Азербайджан. Турецкие строительные, горнодобывающие и энергетические компании подписали крупные контракты на оказание помощи в восстановлении этих территорий.

Азербайджан не скрывал своего намерения вознаградить «дружественные» страны контрактами по восстановлению Карабаха, а Турция является самой дружественной из всех стран. В декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что первые контракты по восстановлению отвоеванных территорий были подписаны с турецкими компаниями. «И это естественно, потому что Турция — братская нам страна», — подчеркнул Алиев.

В феврале премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил на прошедшем в Анкаре турецко-азербайджанском бизнес-форуме, что турецкие компании уже получили несколько контрактов на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе на строительство новой дороги в Шушу и Кельбаджар — еще один район, который Азербайджан вернул себе в ходе войны. Турецкие компании также могут быть привлечены к строительству нового аэропорта в Физули. «Мы вообще очень рады участию наших турецких братьев в проектах по восстановлению территорий», — сказал Асадов.

В ходе форума было подписано еще 11 соглашений между азербайджанскими и турецкими компаниями. Самым крупным из них стало соглашение с дочерней компанией турецкого холдинга Cengiz Holding, Eti Bakır A.Ş., которая на форуме подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством экономики Азербайджана.

Месяц спустя государственная компания AzerGold принимала делегацию из Eti Bakır, которую возглавил Сереф Ченгиз, брат председателя Cengiz Holding Мехмета Ченгиза, известного своими близкими отношениями с Эрдоганом.

Затем в мае Алиев подписал указ о передаче Гашгачайского рудного месторождения компании Eti Bakır для разведки и эксплуатации. Он также предоставил контракты на эксплуатацию двух других месторождений Эльбейдаш и Агдуздаг компании Artvin Maden, принадлежащей Cengiz Holding и Kalyon Group. Отличительной чертой этих контрактов является их срок действия — 30 лет.

Это не первый раз, когда Cengiz Holding получает крупный контракт в Азербайджане. Другая компания, которой руководит Мехмет Ченгиз, в 2007 году заключила контракт с государственным комитетом мелиорации и водных ресурсов Азербайджана на строительство мощной гидроэлектрической плотины, сообщает Проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. После заключения контракта руководимая Ченгизом компания перевела деньги на счет оффшорной компании, которая, в свою очередь, приобрела роскошную квартиру в Лондоне, где проживал сын тогдашнего главы водохозяйственной компании.

Многие из соглашений с турецкими компаниями были заключены без объявления о тендере. В строительстве автомобильной дороги в Шушу принимают участие две турецкие компании — Kolin İnşaat и Özgün Yapi. Об этом в феврале объявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов, но независимые экономисты ставят под сомнение прозрачность этих сделок.

Турецкие компании также выигрывают контракты, не имеющие отношения к Карабаху. В январе Алиев подписал указ о передаче управления национальной лотереей Азербайджана дочерней компании турецкого холдинга Demirören Holding. «Мы гордимся тем, что Азербайджанская Республика, которая предлагает безопасную бизнес-среду для международных инвесторов, выбрала нас среди многих глобальных компаний», — сказал глава компании Йылдырым Демирорен.

Азербайджанский экономист Самир Алиев внимательно изучил вопрос о сделке с лотереей и обнаружил, что турецкая компания не предоставила никаких финансовых отчетов. «Компания, у которой нет финансовых отчетов, не может работать прозрачно», — написал Алиев на Facebook.

Но в целом появление в Азербайджане турецких компаний приветствуется. «Да благословит бог турок, они заслуживают гораздо большего, — написал на своей странице в Facebook экономист Губад Ибадодлу после объявления о контрактах на разработку рудных месторождений. — Главное, чтобы они обеспечили полную прозрачность деятельности и в то же время позаботились об охране окружающей среды».

Тем временем вся эта идиллия была омрачена неприятным инцидентом с участием Партии националистического движения Турции (ПНД).

В начале января лидер партии Девлет Бахчели опубликовал в Twitter сообщение о том, что с одобрения Алиева и Эрдогана партия намерена построить в Шуше школу искусств, состоящую из девяти классных комнат. По словам Бахчели, проект должен был реализовываться при участии «Серых волков» — ультранационалистической организации, аффилированной с ПНД, которая входит в правительственную коалицию с Партией справедливости и развития (ПСР) президента Эрдогана.

Предполагалось, что школа будет носить имя Узеира Гаджибейли, азербайджанского композитора начала XX века, а закладка фундамента должна была состояться к 30 января. Спустя несколько недель Бахчели объявил, что план получил одобрение Алиева и Эрдогана.

30 января прошло, а в феврале Бахчели приехал с визитом в Баку и встретился с Алиевым, который одобрил проект и пообещал, что для школы будет найдено подходящее место.

Больше о проекте школы ничего не было слышно вплоть до 27 мая, когда министр национального образования Турции Зия Сельчук посетил Баку и встретился с Алиевым. Сельчук отметил, что работы по строительству школы ведутся, что учительский состав будет сформирован из турок и азербайджанцев, и что Эрдоган поможет запустить строительство. «В этом месяце был заложен фундамент школы, разрушенной армянами в Шуше, — сказал Алиев. — На церемонии закладки первого камня учебного заведения, преподнесенного Турцией в качестве подарка, будет присутствовать мой дорогой брат, президент Реджеп Тайип Эрдоган».

Но буквально два дня спустя Бахчели написал в Twitter, что проект отменяется. «Руководство Азербайджана не одобрило наш проект и подготовило новый, другой проект школы, — написал он. — Конечно, они имеют на это полное право, и нам не остается ничего другого, как уважать их решение».

В ответ Хикмет Гаджиев, советник Алиева по вопросам внешней политики, написал в Twitter на азербайджанском языке, отметив в сообщении Бахчели, что: «Мы уверены, что в условиях взаимопонимания касающиеся архитектуры вопросы технического характера будут решены в рабочем порядке, и в самое ближайшее время начнется строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли». В тот же день в интервью государственному информационному агентству Azertag Гаджиева спросили о школе, и он пояснил, что «об отказе от этой прекрасной инициативы не может быть и речи». И добавил: «Отсутствие полной информации по этому вопросу может привести к недопониманию».

Бахчели не ответил, и остается неясным, почему «Серые волки», судя по всему, были отстранены от участия в проекте.

«Поддерживают ли турецкие власти проект ПНД или нет? Нет никакой информации по этому поводу», — написал в Facebook азербайджанский аналитик Шахин Джафарли.

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