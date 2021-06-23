Российская власть сама себя загнала в тупик 2 Антон Орехъ

23.06.2021, 12:49

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Антон Орехъ

Она в панике каждый день меняет правила и показания.

Иногда я чувствую, что во вне тоже просыпается свой маленький Путин, который начинает злиться и от бессилия хочет кого-то наказать, посадить, извести под корень и осчастливить насильно. Который точно знает, как лучше и не доверил бы всем этим безмозглым землякам не то, что судьбу страны, но даже их собственную судьбу. И в такую минуту мне кажется, что принудительная вакцинация – это выход, это правильно, это спасет тех, кто по глупости и невежеству сам себя спасти не хочет. Да, вакцинация – это правильно. Отказ от вакцинации – это легкомыслие. Убежденный отказ от вакцины, как от источника вреда – это безумие.

Но власть сама себя загнала в тупик. Юристы, конечно, скажут гораздо точнее и найдут ссылки на все нужные законы. Они объяснят, что для определенных профессий и видов деятельности вакцинацию можно сделать обязательным условием, не нарушая Конституцию и права человека. Но по факту ситуация такова, что именно коронавирус может стать тем камнем, который покатившись с вершины, спровоцирует лавину, которая все здесь сметет. Потому что одно дело, когда тебя заставляют ставить крестики и нолики на голосовании и ты думаешь, что от твоего выбора ничего не зависит и ничего не изменится. А другое дело, когда тебе надо лично себя уколоть какой-то штукой. Это уже совсем иной выбор. Это укол в собственную шкуру, которую мы все-таки хотим спасти в меру своих представлений о спасении. Мы молча терпим власть и молча с ней соглашаемся, но мы знаем, что власть соврет – недорого возьмет. Поэтому все, что она предлагает нам и говорит, что это для нашей же пользы, вызывает подозрение.

Мы все патриоты на словах, но когда у нас есть выбор, чем лечиться – нашим или не нашим – свое, отечественное, почти никогда не выбираем, если только оно не на порядок дешевле. Как же нам верить в свою вакцину? А нам еще второй год рассказывают, как от вакцины на Западе дохнут все подряд. И мы думаем, что если на Западе от вакцин дохнут, то и мы тут сдохнем, потому что вакцина – это какая-то отрава. И что же нам делать, если государство нам врет, если оно насильно хочет вколоть нам отраву, а кто колоться не хочет, того оставят без работы, без денег, безо всего? Что, кроме ненависти это может вызывать? Конечно, уже сейчас до потолка прыгают будущие миллионеры, которым предстоит сколотить миллионные состояния на продаже липовых сертификатов.

Но деньги на коррупцию есть не у всех. Мы получим население, которое накрыла пандемия, которое помирает в больничных коридорах на матрасах, которое в силу невежества как черт от ладана бежит от вакцинации, которое при этом озлоблено ограничениями и выкручиванием рук и видит, что ничего кроме запретов власть предложить ему не может, а сама власть в панике каждый день меняет правила и показания.

Антон Орехъ, telegram

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