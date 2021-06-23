Что происходит с белорусскими мостами? 10 23.06.2021, 13:17

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фото: TUT.by

Сооружения начали разваливаться в одно и то же время.

19 мая мост обрушился в Пружанском районе, 25 мая — в Борисовском, 18 июня на ремонт закрыли главный мост в Новополоцке, а 19 июня треснул путепровод возле Печей. Почему белорусские мосты начали разваливаться в одно время и что нужно, чтобы избежать дальнейших аварий?

"Путь туда-назад увеличился на 40 километров"

Новость о закрытии моста через Двину по улице Калинина 18 июня возмутила новополочан. Транспорту приходилось использовать объездной маршрут — до 10 километров, — так как другого моста через реку попросту нет.

— Если в Полоцк еще есть альтернативные дороги, то добраться до деревень на противоположном берегу реки стало очень сложно, — говорит новополочанин Олег. — Ранее дорога до деревни Междуречье занимала у меня пять минут, сейчас более получаса. Длина пути туда-обратно увеличилась на 40 километров. По пути в Полоцк стали образовываться длинные пробки.

фото: gorod214

"У моста выявлен ряд дефектов, снижающих грузоподъемность и долговечность сооружения. Состояние его пролетных построек квалифицируется как предаварийное, дальнейшее развитие дефектов может привести к обрушению" — такова официальная причина закрытия моста. В ближайшее время на уровне Министерства транспорта и правительства будут решать вопрос: ремонтировать мост или разбирать его и строить фактически новый. В первом случае работы могут продлиться до четырех месяцев, во втором – до двух лет.

22 июня в Новополоцке построили понтонный мост через Двину длиной примерно 130 м.

фото: gorod214

Если новополоцкий мост успели закрыть еще в предаварийном состоянии, то мосты в Пружанском и Борисовском районах натурально обрушились. К счастью, обошлось без жертв.

фото :ex-press.by

Треснувший путепровод в Печах в Борисовском районе деформировался "из-за аномальной жары", к таком выводу пришли специалисты. Организован временный объезд — время в пути для борисовчан увеличилось приблизительно на полчаса.

Недостаток финансирования и невыполнение ремонтов

Почему начали разваливаться белорусские мосты? "Еврорадио" обратилось с этим вопросом к эксперту.

— Все сооружения, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии, построены в советское время, в 1960–1980-х годах. В те годы нагрузки на сооружения были не такие большие, как в нынешнее время. Несмотря на это, многие сооружения выдерживают современные нагрузки, так как спроектированы с достаточным запасом прочности. Этот запас позволяет их усиливать и эксплуатировать и дальше.

В целом срок эксплуатации капитального моста — сто лет. Но в период жизни сооружения его ждет от одного до четырех капитальных ремонтов (каждые 25 лет), — рассказывает Сергей, который много лет работает в сфере мостостроения.

— И как это происходит в наших реалиях? Ремонты делают вовремя?

— Есть республиканская программа, согласно которой выбираются мосты, которые нужно ремонтировать. Есть информация, что эта программа выполняется приблизительно на 25 процентов в лучшем случае. Это свидетельствует о недостатке финансирования. Также у нас экономят на содержании сооружений.

— А само строительство мостов можно назвать надежным? И были ли советские проекты удачными?

— Процесс строительства и процесс проектирования, я считаю, у нас на нормальном уровне. Есть проблемы в выборе материалов и методов строительства, так как зачастую нужно использовать отечественные материалы и имеющиеся мощности. Сфера достаточно монополизирована, частные компании можно пересчитать по пальцам.

— Если обобщить: в чем главная причина того, что мосты начали разваливаться?

— Вывод следующий: современные нагрузки превышают те, на которые были запроектированы. Плюс увеличены межремонтные сроки, имеется несовершенство технологии и не вовремя сделанные капитальные ремонты.

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