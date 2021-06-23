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В США McDonald’s начал делать бесплатные прививки от коронавируса

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  • 23.06.2021, 13:19
В США McDonald’s начал делать бесплатные прививки от коронавируса

Привившиеся получат купон на одну бесплатную позицию из меню.

В Калифорнии сеть ресторанов McDonald’s начала делать бесплатные прививки от коронавируса. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на американские СМИ.

Программа вакцинации в сети ресторанов стартовала 21 июня. Она проводится в 70 ресторанах McDonald’s в сотрудничестве с Калифорнийским управлением здравоохранения.

По данным ресторана быстрого питания, для вакцинации не требуется ни назначение врача, ни медицинская страховка.

Те, кто воспользуется предложением, получат купон на одну бесплатную позицию из меню McDonald’s.

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