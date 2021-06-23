На полигоне в РФ взорвался самоходный миномет «Тюльпан» 8 23.06.2021, 13:37

7,222

Видеофакт.

Российские военные регулярно опровергают распространенный миф о мощи «российского оружия». ЧП в армии страны-оккупанты случаются регулярно, но об этом не принято рассказывать на пропагандистском ТВ. Тем не менее, в Сети регулярно публикуется информация о происшествия с участием военных.

Так блогер Анатолий Штирлиц опубликовал в Telegram очередное видеоподтверждение, что армия РФ, далеко не такая, как рассказывают Путин и Шойгу.

«На Рассеи в стволе самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» на полигоне «Тарское» взорвалась мина. Двое представителей ВС РФ в Украину не приедут», — прокомментировал видеоролик блогер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».