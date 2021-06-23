закрыть
23 июня 2021, среда, 14:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На полигоне в РФ взорвался самоходный миномет «Тюльпан»

8
  • 23.06.2021, 13:37
  • 7,222
На полигоне в РФ взорвался самоходный миномет «Тюльпан»

Видеофакт.

Российские военные регулярно опровергают распространенный миф о мощи «российского оружия». ЧП в армии страны-оккупанты случаются регулярно, но об этом не принято рассказывать на пропагандистском ТВ. Тем не менее, в Сети регулярно публикуется информация о происшествия с участием военных.

Так блогер Анатолий Штирлиц опубликовал в Telegram очередное видеоподтверждение, что армия РФ, далеко не такая, как рассказывают Путин и Шойгу.

«На Рассеи в стволе самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» на полигоне «Тарское» взорвалась мина. Двое представителей ВС РФ в Украину не приедут», — прокомментировал видеоролик блогер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин