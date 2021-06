Медики назвали лучшие продукты для поддержания психического здоровья 2 23.06.2021, 13:50

Находящиеся в них питательные вещества необходимы для работы мозга и производства нейромедиаторов.

Во время пандемии коронавируса многие испытывают стресс, страх и чрезмерное психическое напряжение.

Отличный способ поддержать свое психическое здоровье и почувствовать себя лучше - это подумать о своей диете. Точно так же, как есть определенные продукты, которые могут нанести вред вашему психическому здоровью в целом , есть также продукты, которые вы можете есть, чтобы поддержать его, пишет Eat This, Not That!.

Диетолог и член медицинской экспертной комиссии Великобритании Сидни Грин, назвала популярные продукты, которые необходимо включить в свой рацион, чтобы поддержать психическое здоровье.

Яйца

«Яйца, богатые омега-3 жирными кислотами , цинком, витаминами группы B и йодом, не только помогут поднять настроение, но и дольше сохранят чувство сытости», - говорит Грин.

Зеленые листовые овощи

По словам Грин, «эти растения являются мощным источником фолиевой кислоты, которая способствует выработке дофамина, химического вещества, обеспечивающего хорошее самочувствие мозга».

Бразильский орех

Если вы ищете лучшую закуску для поддержания своего психического здоровья , откажитесь от чипсов и возьмите несколько бразильских орехов.

«Эти орехи содержат селен, который снижает уровень беспокойства, депрессии и усталости», - говорит Грин.

Морепродукты

Одна порция устриц, например, обеспечивает 30% рекомендуемой суточной дозы (РСНП) железа, более 300% РСНП витамина B12 и более 600% РСНП цинка», - говорит Грин.

И именно эти питательные вещества необходимы для здоровья мозга и производства нейромедиаторов.

