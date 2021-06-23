ЕС согласовал экономические секторальные санкции против режима Лукашенко

ЕС согласовал экономические секторальные санкции против режима Лукашенко7
- 23.06.2021, 14:04
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Они могут быть введены до конца недели.
Послы ЕС согласовали экономические секторальные санкции против режима Лукашенко, в том числе против финансового сектора, экспорта калия и продуктов нефтепереработки. Санкции могут быть введены до конца недели.
Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
«Комитет утвердил экономические секторальные ограничительные меры против Беларуси. Они будут утверждены Советом ЕС по письменной процедуре к заседанию Европейского совета [саммиту ЕС 24-25 июня]», - сказал источник ТАСС.
В понедельник введение секторальных санкций поддержали главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге.
Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн, речь идет, в частности, об ограничениях экспорта в ЕС калия, нефтехимической продукции и санкциях против финансового сектора Беларуси.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что секторальные санкции против официального Минска могут затронуть 7 секторов экономики, включая нефть и калийные удобрения.
В пакет санкций также войдут ограничения на финансовый сектор - запрет на кредиты, операции с ценными бумагами и инвестиционные услуги.