закрыть
23 июня 2021, среда, 14:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мадрид после помилования сепаратистов исключил референдум о независимости Каталонии

  • 23.06.2021, 14:24
Мадрид после помилования сепаратистов исключил референдум о независимости Каталонии

Испанское правительство предложило диалог, чтобы сохранить регион в составе страны.

Правительство Испании заявило в среду, что помилование девяти заключенных лидеров каталонских сепаратистов не означает, что оно готово обсуждать референдум о независимости региона.

Об этом пишет агентство Reuters.

Верховный суд санкционировал освобождение девяти политиков и активистов после того, как правительство одобрило помилование. Испанское правительство надеется, что этот шаг будет способствовать диалогу, чтобы сохранить регион в составе Испании.

Ожидается, что девять лидеров каталонских сепаратистов покинут тюрьму позже в среду.

В 2019 году они были приговорены к срокам от 9 до 13 лет за подстрекательство к мятежу и нецелевое использование государственных средств после несанкционированного референдума по вопросу отделения от Испании, который привел к худшему политическому кризису за десятилетие.

В то же время для этих 9 человек будет действовать запрет занимать государственные должности.

"Это не просто вопрос неконституционности, это то, что мы не можем продолжать раскалывать каталонское общество", - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес, отвечая на призывы законодателей-сепаратистов провести еще одни референдум с согласия Мадрида.

Между тем консервативные оппозиционные партии вновь призвали Санчеса уйти в отставку из-за помилования, утверждая, что этот шаг подрывает единство Испании.

Опросы общественного мнения показывают, что примерно половина населения Каталонии выступает за отделение от Испании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин