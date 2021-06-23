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«Среди флагов Совета Европы пока не хватает бело-красно-белого»: в ПАСЕ прошли дебаты по Беларуси

  • 23.06.2021, 14:32
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«Среди флагов Совета Европы пока не хватает бело-красно-белого»: в ПАСЕ прошли дебаты по Беларуси

Участники дискуссии призвали продолжить давление на белорусский режим.

23 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы прошли дебаты по Беларуси под названием «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы». Дебаты транслировались на сайте ПАСЕ.

Основные тезисы, которые прозвучали на дебатах:

«Лукашенко 25 лет маневрирует между Евросоюзом и Россией. Искренне надеюсь, что это игра не закончится страной северокорейского типа в центре Европы», — заявила представитель Эстонии Мария Юферева-Скуратовски.

«Ситуация в Беларуси представляет собой «безнаказанное зло», которое угрожает всей Европе», — считает представитель Украины Дмитрий Наталуха.

«Посадка самолета Ryanair — атака на нормы гражданской авиации и серьезная угроза безопасности», — выразил мнение представитель Финляндии Киммо Кильюнена.

Член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гочаренко отметил, что давление на Лукашенко должно быть ужесточено:

— Я неоднократно поднимал вопрос нарушения прав человека в Беларуси. А к докладу, который утвердили весной в ПАСЕ, были привлечены мои правки. В частности, я предлагал создать на базе Совета Европы постоянно действующий орган, который будет следить за ситуацией в Беларуси, а также отмечал, что экономическое, финансовое и политическое сотрудничество с Беларусью, должно зависеть от освобождения всех политзаключенных и прекращения репрессий.

Диктатор Лукашенко не прислушался к требованиям и за это время успел превратиться в террориста, похитив оппозиционера Романа Протасевича, силой заставив сесть самолет. Мы должны ужесточить давление на режим Лукашенко, чтобы лишить его возможности существования!

Среди флагов Совета Европы пока не хватает бело-красно-белого. Но придет время — и этот флаг появится на одном из флагштоков в Страсбурге. Жыве Беларусь!

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