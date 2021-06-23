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В Раде Украины зарегистрировали постановление о полном прекращении отношений с режимом Лукашенко

  • 23.06.2021, 14:45
В Раде Украины зарегистрировали постановление о полном прекращении отношений с режимом Лукашенко

Диктатор сотрудничал с террористами.

Украина должна полностью прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко и официально не признать его президентом Беларуси. Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» зарегистрировало соответствующее постановление в Верховной Раде, сообщил глава межфракционного объединения, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Диктатор Лукашенко сотрудничал с так называемой «Генпрокуратурой «ЛНР». Де-факто, это означает признание этих «республик» и сотрудничество с террористами.

Объединение «За демократическую Беларусь» требует:

Полного прекращения дипотношений с Беларусью;

На официальном уровне не признать Лукашенко «президентом Беларуси»;

Предложить белорусам различную политическую, экономическую, финансовую помощь, упрощение визового режима.

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