В Раде Украины зарегистрировали постановление о полном прекращении отношений с режимом Лукашенко
- 23.06.2021, 14:45
Диктатор сотрудничал с террористами.
Украина должна полностью прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко и официально не признать его президентом Беларуси. Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» зарегистрировало соответствующее постановление в Верховной Раде, сообщил глава межфракционного объединения, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Диктатор Лукашенко сотрудничал с так называемой «Генпрокуратурой «ЛНР». Де-факто, это означает признание этих «республик» и сотрудничество с террористами.
Объединение «За демократическую Беларусь» требует:
Полного прекращения дипотношений с Беларусью;
На официальном уровне не признать Лукашенко «президентом Беларуси»;
Предложить белорусам различную политическую, экономическую, финансовую помощь, упрощение визового режима.