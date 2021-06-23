Белорус, занимавший пост замглавы Нацбанка Украины, перешел на работу в МВФ
- 23.06.2021, 15:09
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Дмитрий Сологуб будет работать в вашингтонском офисе организации.
Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб будет работать в вашингтонском офисе Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом он сообщил в комментарии liga.net.
«Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков», — сказал Сологуб.
Замглавы НБУ добавил, что его работа не будет пересекаться с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.
Отметим, что Дмитрий Сологуб родился и вырос в Минске. Закончил Белорусский государственный университет. Затем поступил в украинскую Киевско-Могилянскую академию.
Дмитрий Сологуб работал в Нацбанке Украины с осени 2014 года. Заместителем председателя Нацбанка он стал в марте 2015 года.
В большом интервью сайту Charter97.org Дмитрий Сологуб рассказывал, как провести экономические реформы в Беларуси.