Белорус, занимавший пост замглавы Нацбанка Украины, перешел на работу в МВФ 23.06.2021, 15:09

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Дмитрий Сологуб

Фото: НБУ

Дмитрий Сологуб будет работать в вашингтонском офисе организации.

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб будет работать в вашингтонском офисе Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом он сообщил в комментарии liga.net.

«Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков», — сказал Сологуб.

Замглавы НБУ добавил, что его работа не будет пересекаться с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

Отметим, что Дмитрий Сологуб родился и вырос в Минске. Закончил Белорусский государственный университет. Затем поступил в украинскую Киевско-Могилянскую академию.

Дмитрий Сологуб работал в Нацбанке Украины с осени 2014 года. Заместителем председателя Нацбанка он стал в марте 2015 года.

В большом интервью сайту Charter97.org Дмитрий Сологуб рассказывал, как провести экономические реформы в Беларуси.

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