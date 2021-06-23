Археологи нашли на востоке Турции руины замка государства Урарту 1 23.06.2021, 15:11

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Фото: Anadolu Agency

Находке почти три тысячи лет.

Остатки замка, построенного 2800 лет назад, были обнаружены в ходе раскопок на горе на высоте 2500 м в районе Гюрпинар в восточной турецкой провинции Ван, пишет «Новое время».

В замке были обнаружены большая цистерна глубиной 6,5 метра, длиной 6,5 метра и диаметром 2,5 метра, стены и керамические остатки, отметили археологи.

«Хотя считается, что он восходит к урартской эпохе, как и замок Ван, мы видим, что он в основном использовался в средние века», — сказал Рафет Чавушоглу, руководитель группы раскопок и профессор археологии Университета Ван Юзюнджю Йил.

«Мы понимаем, что это место было построено около 2800 лет назад из-за керамических предметов, цистерны и городских стен», — сказал Чавушоглу.

В Урарту камень широко использовался в строительстве, на что, в частности, указывают мегалитические памятники, например, многочисленные дольмены. Также археологи обнаружили в разных уголках государства свидетельства существования древних крепостей, сложенных из крупных камней.

Между тем, Чавушоглу добавил, что они «обнаружили, что при строительстве стен в этом регионе использовались известняк и песчаник. Этот замок является для нас очень важным открытием».

Кроме того, новооткрытый замок внесет свой вклад в историческое богатство района, сказал мэр Гюрпинара Хайрулла Танис.

«В сотрудничестве с университетом Ван Юзюнджю Йил мы сделали здесь важное открытие. Мы нашли новый замок, свидетельствующий об урартском периоде и средневековье. Это открытие взволновало нас с точки зрения туризма и культуры», — добавил Танис.

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