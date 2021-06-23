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БелАЭС как ядерное оружие?

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  • 23.06.2021, 16:41
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БелАЭС как ядерное оружие?

Почему Лукашенко заговорил о «ядерных материалах».

22 июня, выступая в Брестской крепости, Александр Лукашенко говорил не только про наркотрафик и нелегалов, едущих в ЕС, которых он теперь не хочет останавливать. Он также заявил про просьбы Запада задержать некие "ядерные материалы", чтобы они не попали в Европу, пишет telegraf.by.

Эксперты рассказали, что за материалы и почему Александр Лукашенко заговорил про них именно сейчас.

Экс-депутат Народного совета Беларуси Сергей Наумчик считает, что Александр Лукашенко начал "ядерный шантаж"Запада.

"Аж из — за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было раньше, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу"— эта фраза Лукашенко, который правит страной с АЭС, не может остаться без внимания как за припомненной им Атлантикой, так и на европейском континенте. И те, кто увидят в ней намек на ядерный шантаж, будут недалеки от истины. И это куда серьезнее, чем перехват гражданского самолета", — прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт слова Александра Лукашенко.

"Интеллектуальная старость"

В свою очередь, эксперт в военной сфере, обозреватель Егор Лебедок напомнил, что такие слова звучали и ранее.

"Заявление по ядерным материалам в сетях резко вызвало, на мой взгляд, чрезмерную реакцию, мол, это новое дно и в таком духе. Дело в том, что в этом заявлении новое не ядерные материалы и сопутствующие угрозы, а то, что мы видим интенсивно нарастающий психологический дискомфорт и старость интеллектуальную, раз он все больше пытается решить новые проблемы в новых условиях теми способами, которые когда-то срабатывали в молодости", — пишет Егор Лебедок.

"Что бы не говорил он сам и его приближенные, действуют на него и санкции, и информационная работа СМИ и блогеров, и стойкая позиция ЕС, и много других факторов внутри Беларуси. Продажа на Запад "борца против России", "людей"и т.п. у Макея не получается, что вызывает, поди, еще большее психологическое напряжение, поскольку эти старые методы не работают, а других предложить подчиненные не могут (сам таких себе отобрал), но действовать нужно и снова всплывают старые методы и получается петля психологического дискомфорта", — уверен эксперт.

"Тем, кто только сейчас заинтересовался политикой в Беларуси, действительно может показаться новым заявление с чуть ли не угрозой транзита ядерных материалов. Но на самом деле Лукашенко использовал ядерные материалы в политических целях давно", — напомнил Егор Лебедок.

"В частности, примечательна сделка с РФ и США (не зря он сейчас упомянул Атлантику) по вывозу из Беларуси обогащенных ядерных материалов накануне выборов в 2010 году (видимо, в надежде на как минимум молчание США в отношении демократичности выборов). Часть материалов вывезли, но сделка по всей видимости полностью не была реализована, поскольку США не признали выборы после разгона "площади", — рассказал эксперт.

Беларусь — ядерная держава и может сделать бомбу?

Ранее сообщалось, что инженер-физик Андрей Ожаровский прокомментировал слова Александр Лукашенко о том, что Беларусь стала "ядерной державой".

"Была торжественная процедура поднятия мощности [на БелАЭС], где были гендиректор "Росатома"Лихачев, Александр Лукашенко. И Лукашенко напрямую сказал, что Беларусь становится ядерной державой", — напомнил эксперт.

"Клуб ядерных держав — это клуб держав, обладающих ядерным оружием. Я не знаю, что на уме у этого почтенного господина с усами. Возможно, он где-то прочитал, что можно стать обладателем атомной бомбы (вряд ли, возможно, его обманули), я не исключаю возможности попыток военного использования этого объекта", — добавил Андрей Ожаровский.

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