Читатели Die Zeit о статье Путина: Волк нацепил овечью шкуру 6 23.06.2021, 17:47

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Колонка главы Кремля служит только внутренней российской пропаганде.

Владимир Путин опубликовал в немецкой газете Die Zeit статью, приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Впрочем, о самой войне там лишь первые два абзаца. Дальше Путин начинает винить Запад в «расколе Европы».

Читатели немецкого издания Die Zeit активно комментируют статью Владимира Путина. Комментарии публикует издание inosmi.ru.

Jyk

В отношении России я всегда настроен скептически. История с Украиной еще себя не исчерпала, а Россия, как и все другие, жестко проводит свою геополитику.

Урегулирование конфликта с Украиной, где Россия выступила бы в роли миротворца, стало бы в моих глазах хорошим началом, а сотрудничество с США в решении сирийского вопроса стало бы сигналом для ЕС, что и тут конфликт завершен и Россия готова к компромиссу.

Но, боюсь, волк нацепил овечью шкуру и хочет, чтобы ЕС закрыл глаза на его прошлые дела. В НАТО я вижу важный инструмент, иначе мы в военном отношении безнадежно уступали бы России, или — что еще хуже — были бы с ней на равных, и это только обострило бы конфликт.

namevergeben2

С какой целью мы должны налаживать сотрудничество и в какой области?

В экономике?

К этому нет никакого интереса. Слишком велика в России коррупция, и государство может преднамеренно уничтожить инвестиции, если тебя заклеймят как иностранного агента.

В политике?

Россия при Путине мутировала в диктатуру, критическая журналистика подавляется государством (и это еще мягко сказано), оппозиционеров бросают за решетку, а их организации запрещают.

В других областях ситуация едва ли лучше.

Поэтому какое-то сращивание едва ли возможно, точек соприкосновения нет. Позволю себе усомниться, что Путин хочет вести Россию в этом направлении. Такие свободы при нем и его властных структурах невозможны.

Поэтому я думаю, что эта статья служит только внутренней российской пропаганде, ведь там во всем обвиняют Запад, а о собственных ошибках речи нет.

Deserteur 2.0

Прекрасно, что господин Путин говорит об ошибках обеих сторон, но затем перечисляет только ошибки Запада, как он их понимает, или развалившегося Советского Союза, как-то забывая об ошибках России. При этом он постоянно интерпретирует расширение НАТО на восток как агрессию и забывает упомянуть, почему восточные европейцы захотели оказаться под защитой НАТО и какие ошибки России побудили их поступить именно так.

Поэтому, господин Путин, я вижу за вашими красивыми словами не готовность к настоящему диалогу, а только обвинения одной стороны, которая якобы все сделала не так, и одновременно замалчивание собственных ошибок.

Кроме того, я не думаю, что даже такой человек, как Эгон Бар, согласился бы с аннексией Крыма и поддержкой диктатуры в Белоруссии, потому что это явления, против которых Бар боролся всю свою жизнь.

guido.wirtz

«выход Крыма из состава украинского государства»

Более цветистое определение аннексии трудно себе представить! Какое право имеет Путин выдвигать обвинения в смещении границ блоков? Он, с моей точки зрения, игнорирует важный факт: новые государства НАТО не пришлось уговаривать вступать в альянс. Они по собственной воле решили укрыться за западным щитом.

Нельзя забывать и политическую обстановку в то время. Советский Союз развалился, и никто не знал, что будет дальше.

Skadieh

Это было впечатляющее краткое изложение взглядов российского правительства. Однако при этом игнорируется «пакт о ненападении» от августа 1939 года, когда Германия и Советский Союз поделили балтийские государства и Польшу между собой. Подобное «сотрудничество» и побудило пострадавшие государства вступить в ЕС и НАТО.

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