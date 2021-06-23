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Журналист: ЕС введет санкции против белорусского финансового, нефтяного, табачного и калийного секторов

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  • 23.06.2021, 17:55
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Журналист: ЕС введет санкции против белорусского финансового, нефтяного, табачного и калийного секторов

Ограничения начнут действовать с 24 июня.

Постпреды ЕС в среду согласовали секторальные экономические санкции против Беларуси, пишет сайт swissinfo.ch.

«Постпреды ЕС только что согласовали секторальные санкции в отношении белорусского финансового, нефтяного, табачного секторов, а также в отношении производства хлористого калия», - написала в твиттере журналист Euronews Эфи Коутсокоста.

По ее словам, санкции введут в действие с 24 июня.

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