Журналист: ЕС введет санкции против белорусского финансового, нефтяного, табачного и калийного секторов 4 23.06.2021, 17:55

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Ограничения начнут действовать с 24 июня.

Постпреды ЕС в среду согласовали секторальные экономические санкции против Беларуси, пишет сайт swissinfo.ch.

«Постпреды ЕС только что согласовали секторальные санкции в отношении белорусского финансового, нефтяного, табачного секторов, а также в отношении производства хлористого калия», - написала в твиттере журналист Euronews Эфи Коутсокоста.

По ее словам, санкции введут в действие с 24 июня.

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