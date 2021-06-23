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Бизнесмен Олексин продал свои банковские активы

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  • 23.06.2021, 18:13
  • 6,802
Бизнесмен Олексин продал свои банковские активы
Алексей Олексин
фото: tut.by

Он попал в четвертый блок санкций ЕС против режима Лукашенко и его сторонников.

Лукашенковский бизнесмен Алексей Олексин, попавший под санкции ЕС, продал свои банковские активы, передает Naviny.by.

Компания Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо (собственник ТЦ Galileo, БЦ Rubin Plaza и Silver Tower) купила 100% акций MTB Investments Holdings Limited, которой принадлежит «МТБанк».

Ранее банком через «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» владел бизнесмен Алексей Олексин. Он попал в четвертый блок санкций ЕС против белорусских властей и их сторонников.

Ромео Абдо ведет бизнес в Беларуси, странах Азии, Африки и Европы. Это в основном телекоммуникации, информационные технологии и коммерческая недвижимость.

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