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Польша вводит карантин для приезжающих из стран вне шенгенской зоны

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  • 23.06.2021, 19:11
  • 4,476
Польша вводит карантин для приезжающих из стран вне шенгенской зоны

Карантин начинает действовать сегодня в полночь.

Власти Польши решили вернуть правило изоляции для людей, которые прибывают из стран, расположенных вне Шенгенской зоны.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел республики Вальдемара Краски.

Отмечается, что карантин начинает действовать сегодня в полночь. Срок изоляции - 10 дней. Карантин может быть отменен спустя семь дней в случае получения негативного теста на коронавирус. До сих пор тест можно было пройти в первый день после приезда в республику.

По словам чиновника, причина этого решения - быстрое распространение в мире новых штаммов коронавируса, в частности, варианта Дельта. Правило об обязательном карантине не будет касаться привитых.

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