Хакеры прикинулись чиновниками и отправили бюджетникам газету с Бабарико на первой странице 5 23.06.2021, 19:41

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иллюстрационное Фото

«Поручение» сфотографироваться с газетой бюджетники выполнили.

Хакеры, взламывая электронные почты госучреждений, обнаружили, что власти якобы рассылают бюджетникам поручения сфотографироваться с провластной «Честной газетой» (состоит из компиляции провластных телеграм-каналов), изобразив ее внимательное чтение, передает nn.by.

Тогда хакеры, прикинувшись чиновниками, поставили перед госорганизациями Логойска похожую задачу. Только вместо провластной «Честной газеты» прикрепили самиздатовскую «Честную газету», выражающую интересы гражданского общества. Логойский районный центр культуры подвоха не заметил и отправил фотографии с внимательным чтением газеты, на первой странице которой — интервью Виктора Бабарико.

фото: nn.by

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