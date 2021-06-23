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Цена на нефть побила очередной рекорд

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  • 23.06.2021, 19:47
  • 1,696
Цена на нефть побила очередной рекорд

Цена Brent достигала 76 долларов за баррель.

Цена на нефть марки Brent на торгах 23 июня достигала 76 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. На момент написания материала стоимость августовского фьючерса составляла 75,68 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Подорожание стало очередным рекордом за последние дни: 22 июня стоимость Brent поднималась выше 73 долларов за баррель впервые с мая 2019 года. Цены на сорт WTI 23 июня также росли, к моменту подготовки новости составляли 73,71 доллара за баррель, а в течение дня достигали 74,21 доллара.

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