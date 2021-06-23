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Степана Латыпова вернули в СИЗО №1 на улице Володарского

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  • 23.06.2021, 20:17
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Степана Латыпова вернули в СИЗО №1 на улице Володарского

На суде политзаключенный в знак протеста воткнул себе ручку в горло.

Политзаключенного Степана Латыпова вернули в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, пишут правозащитники "Весны".

Перед этим с 10 июня он проходил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

Латыпова задержали 15 сентября в его дворе возле знаменитого мурала с "диджеями перемен". Суд над ним начался 1 июня 2021 года. Латыпов сказал на процессе о пытках, а потом попытался убить себя, воткнув в горло ручку. Его госпитализировали, а потом отправили на психиатрическую экспертизу.

Возвращение политзаключенного в СИЗО №1 означает, что в ближайшее время должен возобновиться судебный процесс над ним.

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