Степана Латыпова вернули в СИЗО №1 на улице Володарского1
- 23.06.2021, 20:17
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На суде политзаключенный в знак протеста воткнул себе ручку в горло.
Политзаключенного Степана Латыпова вернули в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, пишут правозащитники "Весны".
Перед этим с 10 июня он проходил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.
Латыпова задержали 15 сентября в его дворе возле знаменитого мурала с "диджеями перемен". Суд над ним начался 1 июня 2021 года. Латыпов сказал на процессе о пытках, а потом попытался убить себя, воткнув в горло ручку. Его госпитализировали, а потом отправили на психиатрическую экспертизу.
Возвращение политзаключенного в СИЗО №1 означает, что в ближайшее время должен возобновиться судебный процесс над ним.