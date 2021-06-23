Грузовик развалил ограждение посольства Латвии в Беларуси

Грузовик развалил ограждение посольства Латвии в Беларуси27
- 23.06.2021, 20:47
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Лукашисты решили напакостить покинувшим Беларусь латвийским дипломатам?
Грузовик развалил ограждение посольства Латвии в Минске.
Фото опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и потребовал расследования происшествия.
Premises of the Latvian Embassy in #Belarus at the moment. We expect authorities in #Minsk to investigate this incident, ensure safety and security of the Embassy in full accordance with the international law pic.twitter.com/7VJGjfVyPv— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2021