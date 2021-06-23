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Грузовик развалил ограждение посольства Латвии в Беларуси

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  • 23.06.2021, 20:47
  • 18,310
Грузовик развалил ограждение посольства Латвии в Беларуси
фото: Эдгарс Ринкевичс/twitter

Лукашисты решили напакостить покинувшим Беларусь латвийским дипломатам?

Грузовик развалил ограждение посольства Латвии в Минске.

Фото опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и потребовал расследования происшествия.

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