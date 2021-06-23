закрыть
23 июня 2021, среда, 22:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ливень в Гродно: град диаметром 3 см и падающие на дома деревья

1
  • 23.06.2021, 22:22
  • 4,834
Ливень в Гродно: град диаметром 3 см и падающие на дома деревья

Вечером 23 июня на Гродно обрушился ливень.

Как пишет autogrodno.by, местами выпал крупный град — диаметром до 3 сантиметров.

Сильный ветер свалил с десяток деревьев, некоторые из них падали прямо на дома. Например, на улице Дзержинского дерево упало на крышу постройки военного госпиталя. В одном из частных домов сорвало шифер с крыши.

После ливня огромные лужи образовались на улицах Брикеля, Тавлая, Кирова, проспекте Космонавтов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин