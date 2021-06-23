Ливень в Гродно: град диаметром 3 см и падающие на дома деревья 1 23.06.2021, 22:22

4,834

Вечером 23 июня на Гродно обрушился ливень.

Как пишет autogrodno.by, местами выпал крупный град — диаметром до 3 сантиметров.

Сильный ветер свалил с десяток деревьев, некоторые из них падали прямо на дома. Например, на улице Дзержинского дерево упало на крышу постройки военного госпиталя. В одном из частных домов сорвало шифер с крыши.

После ливня огромные лужи образовались на улицах Брикеля, Тавлая, Кирова, проспекте Космонавтов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».