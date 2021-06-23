Коммунальный апокалипсис наблюдается во всей Беларуси 5 23.06.2021, 22:26

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Ситуация осложняется аномальной жарой.

Коммунальный апокалипсис наблюдается во всей Беларуси.

Подписчики телеграм-канала «Беларусь головного мозга» сообщают:

«В Брестском районе тоже сидим без света с 16.00 - оборвало провода( град). До сих пор никто не приехал»

«Электричества не было около 3ех часов в центральном районе Гомеля»

«Минск, улица Олешева нет никакой воды вообще»

«Воды в посёлке Днепр Могилёвского района третий день нет, сегодня ещё и электричества. Полный пи*дец»

«В Сенно, витебской обл нет воды и света»

«В Витебске в районе проспекта Фрунзе и Московского проспекта тоже нет воды»

«Минск Копище скачет напряжение и нет воды»

«В Печах моргал свет и из горячего крана, вода очень тонкой струйкой, чуть тёплая. Холодной нет»

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