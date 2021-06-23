Коммунальный апокалипсис наблюдается во всей Беларуси5
- 23.06.2021, 22:26
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Ситуация осложняется аномальной жарой.
Коммунальный апокалипсис наблюдается во всей Беларуси.
Подписчики телеграм-канала «Беларусь головного мозга» сообщают:
«В Брестском районе тоже сидим без света с 16.00 - оборвало провода( град). До сих пор никто не приехал»
«Электричества не было около 3ех часов в центральном районе Гомеля»
«Минск, улица Олешева нет никакой воды вообще»
«Воды в посёлке Днепр Могилёвского района третий день нет, сегодня ещё и электричества. Полный пи*дец»
«В Сенно, витебской обл нет воды и света»
«В Витебске в районе проспекта Фрунзе и Московского проспекта тоже нет воды»
«Минск Копище скачет напряжение и нет воды»
«В Печах моргал свет и из горячего крана, вода очень тонкой струйкой, чуть тёплая. Холодной нет»