Чешские ученые восстановили внешность двух женщин бронзового века 4 23.06.2021, 22:34

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Посмотрите на предков.

Антропологи и генетики реконструировали внешность двух женщин бронзового века на основе комплексного исследования их скелетов.

Их останки обнаружили во время изучения древних выработок в Крумловском лесу в кремневой шахте, использовавшейся со времен среднего палеолита, сообщает Моравский земский музей.

Скелет молодой женщины (примерно 30−35 лет) был найден в одной из шахт на глубине около шести метров. Он лежал в боковом продолжении вала в полусогнутом положении. На глубине семи метров археологи обнаружили еще один почти полностью сохранившийся скелет женщины 35−40 лет в вытянутом положении со сложенными за головой руками. На груди у нее был скелет новорожденного.

Пожилая женщина, похороненная глубже, была очень маленькой, около 146 см в высоту. У нее была гипоплазия, состояние костей указывало на анемию, состояние поясничных позвонков было связано с чрезмерной нагрузкой на позвоночник.

У молодой женщины тоже была небольшая фигура, около 149 см. Ее здоровье было хорошим, но гипоплазия зубной эмали и большеберцовой кости свидетельствовала о стрессе, голоде и трудностях во время ее роста.

Результаты анализа ДНК показали, что женщины были родственниками, скорее всего, это могли быть сестры или мать с дочерью. Однако останки ребенка не были связаны ни с одной из женщин.

Одежда для обеих женщин была реконструирована К. Урбановой по фрагментарным археологическим находкам из Европы. Пожилая женщина одета в простую блузку с покрывалом, сотканным из того же растительного материала. Ее волосы были укреплены сеткой. Младшая из двух женщин могла быть одета в верхнюю одежду из грубого льна.

Физические характеристики женщин, похороненных в шахте, позволяют предположить, что слабых людей могли использовать для тяжелой работы в шахтах.

Жестокое обращение с женщинами ради тяжелой работы — это своего рода перевернутое естественное разделение труда во многих обществах. Самая тяжелая работа выполняется не сильнейшими, а тем, кого легче всего заставить ее сделать.

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