Литовский эксперт: С режимом Лукашенко нужно обращаться, как с террористами 24.06.2021, 7:33

Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Белорусские государственные структуры занимаются контрабандой людей.

За 6 месяцев 2020 года в Литве задержали больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2019. Пограничные службы Литвы располагают сведениями, что к этому причастен белорусский режим.

Сайт Charter97.org поговорили с главным аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом о контрабанде, которая проходит каждый день в Литву через белорусскую границу.

– За 6 месяцев 2020 года в Литве задержали больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2019. Пограничные службы Литвы располагают сведениями, что к этому причастен белорусский режим. Как вы это прокомментируете?

– Всем понятно, что это часть гибридной войны против Литвы, которая была начата режимом Лукашенко. В первую очередь, это месть за ярко выраженную позицию против этого нелегитимного и преступного режима. Мы просто приоткрыли глаза на этот режим, что он совершает такие нелегальные поступки: вначале угон самолета – террористический акт, а сейчас, если назвать прямо, – контрабанда людей.

Когда мы говорим о мигрантах, то эта проблема известна всей Европе, о ней много говорят. В конкретном случае с Беларусью нужно называть вещи своими именами: контрабанда людей. Ей занимается не кто иной, как сам преступный режим Лукашенко. Мы приоткрываем глаза на это, но еще не до конца понимаем, с кем и чем имеем дело. Сейчас эта контрабанда людей используется для достижения геополитических целей. Я говорил уже, что это месть. Они думают, что могут как-то повлиять на какие-то решения Литвы. Это наивно, но мы до сих пор не учитываем одну важную деталь: это — суть самого режима. Преступные схемы, которые использует режим, напоминают криминальный бизнес. В этом и есть вся его суть: контрабанда сигарет, например, тоже осуществляется государством, режимом Лукашенко. Сейчас публично не было каких-то скандалов, но было время, когда мы очень громко говорили, что через Беларусь осуществляется нелегальная торговля оружием. Это разные компоненты той же самой картины, которую мы пока еще видим полностью или не хотим видеть.

Режим Лукашенко от начала до конца – криминальный режим, а сейчас уже видим, что и террористический. Пока мы еще не осознаем, что режим был таким же все эти годы, он не стал таким сейчас. В Литве, Европе и Америке были люди, которые говорили, что надо «сотрудничать» с режимом Лукашенко для того, чтобы как-то помочь отстоять Беларусь перед Россией. Однако, если мы бы понимали, что этот режим от начала и до конца криминальный и террористический, то я думаю таких высказываний и политики не было бы.

– На чем еще основано ваше определение: контрабанда людей?

– Есть уже информация, какие структуры задействованы, например, туристические агентства. Эти люди, которые пересекают границу не появляются неизвестными способами в Беларуси, а, я бы сказал, привозятся, прилетают самолетами. Опять же есть информация, что это происходит при содействии людей, которые служат в государственных структурах. Они организованно приводят людей к литовским границам и организованно эти границы переходят. Все, что я описал – контрабанда людей, которая осуществляется не какими-то преступными группировками, а государством.

– Какое наказание должны понести виновные в контрабанде людей через границу?

– Я думаю, что для этого есть международные нормы и законы. От личной ответственности за контрабанду людей до ответственности самого режима. После захвата самолета режимом Лукашенко последовала реакция Евросоюза. Мы ее и сейчас наблюдаем, обсуждаются новые меры, например, секторальные санкции. Это следствия этого террористического акта. Я думаю, что именно таким же способом надо реагировать и на все другие преступления, как мы реагируем на угон самолета.

– Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что Литва рассматривает возможность строительства стены вокруг границы с Беларусью. Может ли это помочь остановить нелегальное пересечение границ?

– Как я уже сказал, мы наивно оценивали этот режим. Мы не понимали, с чем имеем дело, поэтому и имеем сегодня проблемы с тем, что не до конца контролируем часть границы с Беларусью. Это публичная информация, тут я не открываю никаких секретов. Я скажу так, чтобы людям было понятнее: если у тебя сосед бандит, то первое, что ты сделаешь – закроешь двери, поставишь серьезные замки и поставишь забор побольше, чтобы как-то себя защитить. Здесь — то же самое.

Да, и стена нужна, и другие современные меры контроля границы. Это надо решать специалистам, но, по-моему, это должно было произойти не вчера, позавчера, а не знаю сколько лет назад. В этом и есть проблема, что мы оценивали этот режим иначе, чем он является на самом деле.

– Должен ли ЕС усилить давление на режим из-за торговли контрабандой и нелегальными мигрантами?

– Ни Евросоюз, ни Литва, ни другое государство или международное сообщество не должны принимать какие-то меры только тогда, когда появляется угон самолета или что-то в этом роде. Хорошо, что сейчас начали предпринимать шаги, но мы должны обращаться с криминальными группировками и режимами так, как обращаемся с уголовниками или террористами.

У Запада есть разные стратегии, как бороться, скажем, с мафией или террористами. Их следует использовать не только, когда мы имеем дело с отдельными группировками, неважно террористические или мафиозные, но и с государственными. Если государство поступает как криминальная или террористическая организация, то к нему стоит относиться соответствующе.

– Что Евросоюз может сделать, чтобы помочь Литве решить эту проблему?

– В первую очередь надо сказать, что это не проблема Литвы, а проблема Евросоюза. Внешние границы Евросоюза – уже проблема всего союза. Есть конкретные организации, которые этим занимаются, есть финансирование. Это уже технические решения, которые должны приниматься и уже принимаются. Литва запросила помощь от европейской организации Frontex, то есть, это будет решено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».