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Штурм Капитолия: в США вынесли первый приговор

  • 24.06.2021, 7:40
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Штурм Капитолия: в США вынесли первый приговор
фото: reuters

Процесс прошел над жительницей штата Индиана.

В среду, 23 июня, суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая принимала участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщает NBC News.

Суд присудил женщине три года условно, обязал ее выплатить 500 долларов и провести 40 часов за общественными работами. Морнган-Ллойд во время суда признала свою вину.

«Я пошла туда, чтобы мирно выразить поддержку президенту Трампу, и мне стыдно, что это превратилось в жестокую демонстрацию насилия», — заявила осужденная.

Обвинитель указал, что Морган-Ллойд провела в здании Капитолия 10 минут и не участвовала в насильственных действиях и порче имущества.

Что произошло в Капитолии США 6 января?

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

Полиции удалось очистить Капитолий от протестующих. Во время столкновений погибли четверо участников штурма и один полицейский.

После этого в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену и осудил штурм Конгресса, однако отказался посещать инаугурацию 20 января.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат.

13 февраля Сенат США признал Дональда Трампа невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Обвинения против Трампа поддержали 57 сенаторов, в том числе семь представителей Республиканской партии, 43 голосовали против. Для импичмента не хватило 10 голосов.

Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что вина его предшественника неоспорима, хотя ему и не объявили импичмент.

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