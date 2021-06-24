Выявлен новый «суперраспространитель» коронавируса 3 24.06.2021, 7:58

7,894

Выводами поделились специалисты из кипрского Университета Никосии.

Пыльца деревьев оказалась способна переносить частицы коронавируса. К такому выводу пришли ученые из кипрского Университета Никосии, пишет Daily Mail (перевод — lenta.ru).

Версия о «суперраспространителе» COVID-19 подтвердилась в ходе эксперимента, который решили провести для понимания того, как различные частицы влияют на распространение вируса. Оказалось, что между вспышками COVID-19 и концентрацией пыльцы в воздухе есть связь.

Проанализировав специально созданную компьютерную модель, специалисты выявили, что пыльца помогает частицам вируса преодолеть большее расстояние. Сверившись с национальной картой аллергенов, они обнаружили, что больше случаев заражения было зафиксировано как раз в тех районах, где концентрация пыльцы в воздухе была выше.

По словам ученых, в условиях распространения вируса пыльцой принятой социальной дистанции в два метра может быть недостаточно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».