Что случилось вечером с электричеством в Беларуси? 5 24.06.2021, 8:03

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Жители разных городов сообщили о «коммунальном коллапсе».

Вчера вечером во многих городах Беларуси пропало электричество. Портал tut.by попытался разобраться, с чем это могло быть связано.

В Могилевской области почти час не было электричества. Судя по сообщениям читателей, электричество исчезло во множестве домов, также в кранах не было воды. В темноте оказались целые районы, на дорогах некоторое время не работали светофоры.

Причиной стал пожар на Лукомльской ГРЭС в Витебской области. Если точно — случилось загорание трансформатора напряжения. Работники МЧС ликвидировали возгорание, от огня никто не пострадал. Электроснабжение в области постепенно восстановили (к этому моменту — пока не везде).

В это же время в минской Серебрянке тоже пропало электричество. О связи этого с пожаром на ГРЭС нет данных. Позднее в дома минчан электричество вернулось (к моменту публикации — не во все, есть сообщения читателей об отсутствии электричества в Минске и Могилеве, а также воды в Орше).

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