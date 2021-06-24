Одна из крупнейших компаний мира попросила гарантировать покупку нефти не у Гуцериева 3 24.06.2021, 8:07

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фото: Total SA

Санкции работают.

Французская компания TotalEnergies обратилась в ценовое агентство S&P Global Platts с просьбой гарантировать, что партии нефти в его торговой системе не принадлежат компаниям попавшего под санкции ЕС Михаила Гуцериева, сообщает агентство Reuters.

TotalEnergies во вторник выставила заявку на покупку груза с перевалкой в балтийском порту Приморск 9-13 июля с оговоркой: "партия полностью соответствует санкциям ЕС".

Один из трейдеров сообщил агентству "Интерфакс", что сейчас на рынке очень настороженно относятся к нефти компаний Гуцериева во избежание попадания под санкции. Основным покупателем нефти компаний Гуцериева, особенно "Русснефти", является швейцарский трейдер Glencore.

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