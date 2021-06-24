В Гомеле начинается судилище над Тихановским, Статкевичем, Лосиком и еще тремя политзаключенными 6 24.06.2021, 8:21

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Николай Статкевич и Сергей Тихановский

Перепуганные власти сделали процесс закрытым.

Сегодня Гомельский областной суд в закрытом режиме начнет рассматривать уголовное дело политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова. «Слушания» будут проходить в Гомельском следственном изоляторе № 3, сообщают naviny.online.

Адвокаты Тихановского, Статкевича, Лосика, Цыгановича, Попова и Сакова находятся под подпиской о неразглашении.

Сергей Тихановский — народный блогер, создатель проекта «Страна для жизни», который намеревался баллотироваться на пост президента на прошлогодних выборах. Был задержан в результате милицейской провокации 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей жены Светланы Тихановской.

Известный оппозиционный политик, один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич был задержан 31 мая 2020 года в Минске. Вначале его осудили по административной статье на 15 суток ареста, затем — еще на 15 суток, но в результате возбудили уголовное дело.

Блогер Игорь Лосик — создатель популярного телеграм-канала «Беларусь головного мозга», консультант «Радио Свобода» — был задержан у себя дома в Барановичах (Брестская область) 25 июня 2020 года.

Артем Саков — оператор Сергея Тихановского — был задержан 2 июня прошлого года у родственников в Гродно.

Гражданин России Дмитрий Попов модерировал социальные сети проекта «Страна для жизни». Был задержан в Мозырском районе (Гомельская область) 4 июня 2020 года.

Блогера Владимира Цыгановича — создателя youtube-канала «МозгON» — задержали 9 июня прошлого года в Минске.

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