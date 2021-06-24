закрыть
24 июня 2021, четверг, 9:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле начинается судилище над Тихановским, Статкевичем, Лосиком и еще тремя политзаключенными

6
  • 24.06.2021, 8:21
  • 3,432
В Гомеле начинается судилище над Тихановским, Статкевичем, Лосиком и еще тремя политзаключенными
Николай Статкевич и Сергей Тихановский

Перепуганные власти сделали процесс закрытым.

Сегодня Гомельский областной суд в закрытом режиме начнет рассматривать уголовное дело политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова. «Слушания» будут проходить в Гомельском следственном изоляторе № 3, сообщают naviny.online.

Адвокаты Тихановского, Статкевича, Лосика, Цыгановича, Попова и Сакова находятся под подпиской о неразглашении.

Сергей Тихановский — народный блогер, создатель проекта «Страна для жизни», который намеревался баллотироваться на пост президента на прошлогодних выборах. Был задержан в результате милицейской провокации 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей жены Светланы Тихановской.

Известный оппозиционный политик, один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич был задержан 31 мая 2020 года в Минске. Вначале его осудили по административной статье на 15 суток ареста, затем — еще на 15 суток, но в результате возбудили уголовное дело.

Блогер Игорь Лосик — создатель популярного телеграм-канала «Беларусь головного мозга», консультант «Радио Свобода» — был задержан у себя дома в Барановичах (Брестская область) 25 июня 2020 года.

Артем Саков — оператор Сергея Тихановского — был задержан 2 июня прошлого года у родственников в Гродно.

Гражданин России Дмитрий Попов модерировал социальные сети проекта «Страна для жизни». Был задержан в Мозырском районе (Гомельская область) 4 июня 2020 года.

Блогера Владимира Цыгановича — создателя youtube-канала «МозгON» — задержали 9 июня прошлого года в Минске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин