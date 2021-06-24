закрыть
24 июня 2021, четверг, 9:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

2
  • 24.06.2021, 8:24
  • 1,756
Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную
Фото: REuters

Планка была взята после дубля в ворота Франции.

Португальский футболист Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по забитым мячам за сборную. В среду, 23 июня нападающий сделал дубль в матче против Франции и довел число голов за национальную команду до 109. Столько же только у экс-форварда сборной Ирана Али Даеи, сообщает dw.com.

Мячи в ворота французской команды, забитые с пенальти, стали для Роналду четвертым и пятым на Евро-2020. Благодаря этому он занимает первое место в списке бомбардиров турнира. Эти голы также позволили португальцу опередить бывшего немецкого нападающего Мирослава Клозе (Miroslav Klose) по сумме забитых мячей на чемпионатах мира и Европы. Теперь у Роналду 21 гол на ЧМ и ЧЕ, на счету Клозе - 19.

На счету португальца и другие рекорды на этом чемпионате Европы. Он - единственный игрок в истории, сыгравший на пяти Евро - в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах. Роналду принадлежит теперь и титул лучшего бомбардира в истории финальных стадий чемпионатов Европы - 14 голов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин