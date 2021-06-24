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В Польше нашли клад легендарного конунга Рагнара Лодброка

  • 24.06.2021, 8:31
  • 9,046
В Польше нашли клад легендарного конунга Рагнара Лодброка
илюстрационное фото

Викинги получили монеты за отказ от штурма и разграбления Парижа в 845 году.

В ноябре 2020 года археологи-любители, работающие с металлоискателями, в поле на северо-востоке Польши, примерно в 120 милях от Варшавы нашли несколько серебряных монет, похожих на римские динарии. Они уведомили о находке профессиональных археологов из соседнего музея Оструды, и в марте 2021 года те предприняли дополнительные изыскания. Ими и был обнаружен клад из 118 серебряных монет, 117 из которых были отчеканены в IX веке, в период правления каролингского императора Людовика Благочестивого, с 814 по 840 год. Еще одна монета была отчеканена при его сыне, Карле Лысом, правившим с 875 по 877 год. Это стало крупнейшей находкой монет той эпохи, когда-либо сделанной в Польше, пишет «Вокруг света. Украина».

Карл Великий, лидер франков, основал Каролингскую империю в 800 году. Он и его потомки объединили большую часть Западной и Центральной Европы после падения Рима. Но Польша находилась далеко за пределами империи Карла Великого, и такие монеты встречаются в ней крайне редко. Ранее их было найдено всего три, на раскопках в Трусо, примерно в 100 километрах к западу от новой находки.

Исследователи полагают, что новооткрытый клад также происходит из Трусо, который в 800-х годах был скандинавским торговым центром. Скорее всего, деньги выкупа были частью выкупа в 7000 ливров (более пяти тонн серебра) который Карл Лысый заплатил норвежским викингам, чтобы те не вторгались в Париж, столицу Каролингской империи. Осада Парижа в 845 году стала кульминацией вторжения викингов в Западную Францию. Ее возглавлял легендарный конунг Рагнар Лодброк.

Матеуш Богуцкий, археолог и нумизмат из Варшавского университета, отметил, что некоторые монеты из клада можно проследить до самого Парижа. С ним согласен и другой эксперт по раннему Средневековью, Лукаш Щепаньски.

Впрочем, иных версий происхождения клада просто нет: Бискупец в то время был необитаем, а прусские племена в этом регионе использовали арабские монеты.

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