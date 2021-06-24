Над «Нафтаном» и «Полимиром» зажгли аварийные факелы 7 24.06.2021, 8:43

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НПЗ остановят?

Вчера вечером жители Новополоцка заметили «факелы» в промзоне ОАО «Нафтан» и завода «Полимир». Вначале столбы огня и дым приняли за пожар не нефтехимическом комплексе.

Позже выяснилось, что пожара на «Нафтане» и «Полимире» не было: над заводами зажгли аварийные факелы. Раньше похожие «факелы» замечали на предприятиях при запуске оборудования или незапланированной остановке, пишет tut.by.

«В районе завода «Полимир» видно пламя и столб черного дыма. Остановились 102-й и 105-й цеха.

Сработал аварийный сброс на факела цеха производства полиэтилена», — пишет телеграм-канал «Внимание ОАО «Нафтан».

«На заводе «Нафтан» аварийно остановились установки Юникрекинг и Фракционирование», — дополняет телеграм-канал.

Ранее появилась информация о том, что Россия оставила ОАО «Нафтан» без поставок нефти на третий квартал этого года.

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