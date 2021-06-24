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Китай уничтожил доказательства лабораторного происхождения коронавируса?

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  • 24.06.2021, 8:53
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Китай уничтожил доказательства лабораторного происхождения коронавируса?

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай уничтожил доказательства лабораторного происхождения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Fox News.

Трамп сообщил, что был с самого начала уверен, что коронавирус произошел в лаборатории в Ухане. Бывший глава Белого дома отметил, что утечка вируса произошла случайно.

«Есть те, кто считает, что это не было случайностью», — заявил Трамп.

Бывший президент подчеркнул, что расследование о происхождении коронавируса не будет успешным, так как прошло уже много времени.

Расследование ВОЗ о происхождении коронавируса — что удалось выяснить

В середине января 2021 года команда из 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, откуда началось распространение коронавируса в феврале 2020 года, чтобы провести собственное расследование об источнике инфекции.

9 февраля работники ВОЗ провели с китайскими исследователями совместную пресс-конференцию по итогам четырехнедельной миссии. Ученые пришли к выводу, что Ухань мог быть не первым городом, где коронавирус SARS-CoV-2 передался людям, а животные, ставшие источником вируса, до сих пор не определены.В черновике доклада ВОЗ отмечалось, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение, а версия об утечке из лаборатории «крайне маловероятна». Миссия работала в трех направлениях: расследовала связь между распространением вируса и животной средой, изучала характер распространения вируса в Ухане и анализировала пробы окружающей среды.

По возвращении из Уханя руководитель экспертной группы ВОЗ Петер Бен Эмбарек сделал новые заявления, которые контрастируют с его высказываниями на пресс-конференции.

Он рассказал, что участники экспедиции обнаружили признаки того, что вспышка коронавируса в 2019 году была намного существеннее, чем считалось ранее.

Бен Эмбарек также заявлял, что команда Всемирной организации здравоохранения надеется вернуться в Ухань и продолжить расследование причин возникновения вспышки коронавируса. В следующей поездке исследователи надеются получить доступ к банку донорской крови в Ухане.

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